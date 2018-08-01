Назаренко будет играть за Днепр в чемпионате любителей

Экс-хавбек Днепра и сборной Украины Сергей Назаренко будет играть в чемпионате любителей.

Полузащитник Сергей Назаренко внесен в заявку Днепра на участие в чемпионате Украины среди любителей, сообщает официальный сайт клуба.

Последний раз 38-летний футболист надевал футболку Днепра в 2016 году, а с прошлого года вошел в тренерский штаб команды.

За Днепр Назаренко играл с 1999 года, провел 271 матч и забил 54 гола.

Интересно, что в заявке присутствуют сыновья известных в прошлом футболистов Днепра Александра Рыкуна, Владимира Горелого и Олега Шелаева.

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