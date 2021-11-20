Полузащитник "сине-желтых" Александр Зинченко прибыл на Туманный Альбион и уже приступил к работе со своей командой.

Украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко вернулся из расположения сборной Украины и приступил к тренировкам в составе английской команды.

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Работой на футбольном поле 24-летний игрок похвастался на своей странице в социальной сети Instagram. "Назад к делу", – прокомментировал Александр свежее фото с тренировочного занятия.

Напомним, свой очередной поединок Манчестер Сити проведет в воскресенье, 21 ноября, против Эвертона. Начало встречи в 16.00.

Зинченко в текущем сезоне провел за "горожан" 5 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

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