"Я не стану лгать, в Ливерпуле у меня бывали и трудные времена. Действительно трудные времена. Но когда я оглядываюсь назад на свою карьеру в этом клубе, я всегда буду вспоминать только хорошее.

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Хм, с чего бы мне начать? Быть капитаном футбольного клуба Ливерпуль было одной из величайших почестей в моей жизни. С того дня, как мне передали повязку, я делал всё, что мог, чтобы вести себя как капитан Ливерпуля. Но самые большие награды в клубе были не личными – они были коллективными. Их завоевали все мы, все вы. Вместе.

Трудно описать словами эти последние 12 лет, и еще труднее сказать "прощай". Я всегда буду "красным". До самой смерти", – сказал Хендерсон в ролике, опубликованном в Instagram.

Следующим клубом 33-летнего Джордана станет Аль-Иттифак.