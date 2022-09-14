"Этот игрок мне нравится. Я видел несколько его матчей. Немного, но каждый раз, когда я его видел, он выглядел живо, играл действительно хорошо. Это молодой парень, очень одаренный.

Переход Мудрика в Эвертон сорвался из-за щедрости Манчестер Юнайтед

Я искренне верю, что Мудрик подходит Арсеналу. Кажется, он положительно настроен. Опять же, я думаю, что ему нравится Арсенал. Это очевидно, ведь за Арсенал играет капитан его сборной. Наверное, он звонит Зинченко и говорит: "Поговори с менеджером, заберите меня туда".

В Шахтере у Мудрика все довольно неплохо. Выглядит на все сто. Сейчас его связывают с Арсеналом, поэтому все за ним следят", – заявил Кэмпбелл в эфире Sky Sports.