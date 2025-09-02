"Настроены максимально, ожидания максимальные. Все от нас ждут положительного результата, а мы со своей стороны будем стараться и выкладываться на полную.

Украина – Франция: где смотреть стартовый матч команды Реброва в отборе ЧМ-2026

Наверное, хорошо, что Франция первая у нас, чтобы не было времени на раскачку и мы сразу почувствовали на своей шкуре, как это оно и сразу были готовы", – сказал футболист в комментарии СБОРНОЙ.

Напомним, что 5 сентября сборная Украины начнет отбор к чемпионату мира-2026 номинально домашним матчем против Франции. Поединок состоится на стадионе Тарчинский Арена во Вроцлаве, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ребров объявил состав сборной Украины на первые матчи отбора к ЧМ-2026 – два дебютанта