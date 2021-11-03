"Наверное, не хватило удачи, потому что и моменты были, и в обороне хорошо играли, и выбегали в контратаки. Главный тренер сказал, что одним в игре везет, а другие делают выводы и двигаются дальше.

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Тренер в перерыве в спокойном ритме сделал определенные коррективы, подсказал, как правильно играть. Вышли на второй тайм и делали то, что просили, но пропустили гол. Да, где-то не повезло. Я в прошлый раз говорил, что Барселона хорошо прессингует и прессингуют все футболисты. А раньше это делали только те, кто в защите. И было легче выходить из обороны.

Наверное, мы зациклились на голах. Нам нужно со свежей головой выходить и не думать о голах, а думать о набранных очках. В прессе много говорят о голах, поэтому все-таки есть давление на нас. У нас еще два матча, в которых должны взять максимум очков и стараться выходить из группы", – сказал Буяльский в комментарии клубному YouTube-каналу.

Напомним, после четырех туров Динамо занимает в турнирной таблице группы Е последнюю строчку, набрав 1 очко. Бесспорным лидером квартера является Бавария (12 пунктов), далее следуют Барселона (6 баллов) и Бенфика (4 очка).

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