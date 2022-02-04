"Много усилений уже точно не будут. Если будут, то одно-два. Второй сбор мы хотим начать с теми людьми, с которыми мы на 90 процентов пойдем во вторую часть сезона, потому что перед нами стоят серьезные задачи.

Львов отдал двух игроков в зарубежные клубы

Мы должны как можно скорее решить вопрос и остаться в УПЛ на следующий год. Возможно, будет левый защитник и атакующий полузащитник. Но это уже, наверное, будут не футболисты из Африки. Будем искать здесь, на территории... Если что-нибудь интересное будет, то будем рассматривать", – сказал Стефанский в комментарии Футбол NEWS .

На зимнюю паузу подопечные Олега Дулуба ушли на 12-й строчке – прямо над зоной вылета.