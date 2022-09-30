"На 12-й минуте дают пас вперед, а Ярмоленко только выходит из положения вне игры. Наверное, с кем-то там разговаривал, как в Ереване, помните? Когда защитник выходил.

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А через десять минут чудесный пас Ярмоленко на Довбика, но Гордон прочитал Артема еще до того, как он собирался бить. Вот и все, чем запомнился Ярмоленко, больше я его не видел.

Довбик ничего опасного не мог сделать, и это не радует. Игра показала, что Довбику еще надо много работать. И с ним еще надо много работать. Сколько было у него вариантов и ничего опасного не создать... Яремчука мы в этой серии не заметили, исчез", – сказал Леоненко в авторской программе на YouTube.

Напомним, Украина завершила групповой этап Лиги наций на 2 месте, уступив Шотландии 2 очка. "Сине-желтые" должны были обыгрывать соперника, чтобы возглавить квартет, однако расписали безголевую ничью.

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