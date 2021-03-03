"Выступая за ПСЖ, я чувствую любовь от каждого. В Реале у меня было ощущение, что часть клуба не до конца верит в меня. Я всегда буду бесконечно благодарен болельщикам Реала за их поддержку и за то, как они поддерживают меня сегодня, несмотря на то, что я сменил команду.

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Одноклубники в Реале всегда верили в меня. В ПСЖ все немного по-другому. У меня все верят, и я стараюсь в каждой игре оправдывать доверие.

Когда я пришел в Реал, я не пытался доказать, что я лучше Касильяса, что моя карьера будет успешнее, чем у него", – цитирует Наваса Marca.

Напомним, в 2019-м ПСЖ приобрел Кейлора у Реала за 15 млн евро. В нынешнем сезоне Лиги 1 Навас провел 19 матчей, в которых пропустил 10 мячей.

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