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Навас рассказал, при каком условии покинет Реал

19:21 102 Читати українською
Навас рассказал, при каком условии покинет Реал
Кейлор Навас / фото: AS

Голкипер Реала Кейлор Навас рассказал о своем будущем.

"Я покину Реал, если тренер скажет мне уйти. Но у меня действующий контракт, мое настоящее связано с Реалом. Я всегда буду прилагать все усилия и пытаться убедить тренера, что заслуживаю играть.

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У меня контракт, я хочу быть здесь, но давайте посмотрим, как все сложится. Нужно сконцентрироваться для успешного завершения сезона. Из-за уважения к эмблеме этого клуба мы должны выиграть все оставшиеся матчи", – цитирует Наваса Goal.com.

К слову, в текущем сезоне Навас провел за "сливочных" лишь 16 матчей во всех турнирах, где пропустил 17 голов и 5 раз оставлял свои ворота "сухими".

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Теги
Кейлор Навас Кейлор Навас Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан
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