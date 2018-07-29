Навас рассказал о своем будущем в Реале

Голкипер Реала Кейлор Навас рассказал, что не волнуется за свое будущее в составе "сливочных".

"Я буду продолжать упорно работать и наслаждаться пребыванием в мадридском Реале.

Бывший тренер Лунина оценил перспективы украинца в Реале

Я хочу побеждать, все мои мысли и энергия сосредоточены на том, чтобы совершенствоваться каждый день. Посмотрим, что будет дальше, но сейчас я спокоен.

Я не волнуюсь по поводу своего будущего, ведь есть еще два года контракта со "сливочными", – цитирует Наваса Marca.

К слову, мадридский Реал активно интересуется голкипером Челси Тибо Куртуа.

По слухам, бельгийский голкипер "аристократов" уже начал поиски дома в Мадриде.

Реал отказался от идеи подписать Азара, – AS