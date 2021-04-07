"Сложный период. Бывают моменты, когда нужно принимать решение. Я с большой любовью отношусь к Реалу и к футболистам, с которыми я там играл, они хорошо ко мне относились. И, конечно, к Зидану, с которым мы выиграли все.

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У нас общая история, которая всегда будет в нашей памяти. Но есть вещи, которые невозможно контролировать. Я верил в Бога, и он подсказал мне, что я должен покинуть Реал", – цитирует Наваса France Football.

Кейлор защищал цвета Реала в 2014-2019 годах, ПСЖ заплатил мадридцам за голкипера 15 млн евро.

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