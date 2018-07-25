Навас продлит контракт с Реалом, – СМИ

Вратарь мадридского Реала Кейлор Навас, скорее всего, подпишет новое соглашение с клубом.

Кейлор Навас продлит контракт с Реалом еще на 2 года, сообщает костариканское издание La Nacion. Текущее соглашение голкипера со "сливочными" рассчитано до 2020 года, а переговоры между сторонами начались перед чемпионатом мира.

Усиленный интерес Реала к Тибо Куртуа и приход нового главного тренера затмевал перспективы Наваса на Сантьго Бернабеу. Впрочем, источник уверяет, что переговоры по поводу пролонгации контракта близки к завершению – конкурент Андрея Лунина может заключить соглашение с мадридцами до 2022 года сразу после выхода из отпуска.

Навас якобы уже пообщался с новым наставником Реала Хуленом Лопетеги и получил гарантии, что коуч на него рассчитывает. Костариканец в прошлом сезоне был основным вратарем клуба, с которым выиграл Лигу чемпионов.

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