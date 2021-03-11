"Я очень рад, потому что это была очень сложная игра. Мы все хотели провести большой матч и воспользоваться преимуществами первого этапа для квалификации. Барса показала прекрасную игру, они выложились на максимум.

ПСЖ – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча

Этот отраженный пенальти для Серхио Рико, который переживает трудные времена вместе со своей семьей. Это для него. Мы должны объединиться. У команды есть четкие цели. Это то, что помогает нам пройти далеко в Лиге чемпионов", – цитирует Наваса Goal со ссылкой на RMC.

Напомним, костариканский голкипер отбил пенальти от Лионеля Месси и совершил 9 сейвов, чем помог ПСЖ уберечь ничью. Что касается Серхио Рико, то у резервного голкипера ПСЖ недавно умер отец, поэтому испанца не было в заявке на матч с каталонцами.

ПСЖ удержал ничью с Барселоной и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов – Месси забил шедевр, но не реализовал пенальти