toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ЕВГЕНИЙ КОНОПЛЯНКА ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Навас: Постараюсь завоевать любовь фанатов ПСЖ

2 сентября 22:59 31 Читати українською
Навас: Постараюсь завоевать любовь фанатов ПСЖ
Кейлор Навас / ФК ПСЖ

Новичок ПСЖ Кейлор Навас прокомментировал переход во французский клуб.

"Я действительно очень рад перейти в ПСЖ. Поиграв в Испании, я переезжаю во Францию с большими надеждами.

Реал и ПСЖ обменялись голкиперами – упущенный шанс для Лунина

ПСЖ в Латинской Америке считается очень престижным клубом, и я очень хочу стать частью приключения, начавшегося несколько лет назад.

Приложу все усилия для того, чтобы ПСЖ завоевал новые титулы, поделюсь своим опытом и профессионализмом.

И я также постараюсь завоевать сердца парижских фанатов, которые известны на всю Европу своей страстью.

Президент ПСЖ назвал сумму, за которую готов отпустить Неймара

Когда Бог меняет твои планы, значит, это к лучшему. С нетерпением жду новый вызов в ПСЖ", – написал Навас в своем Twitter.

blog_ava
Коноплянка близок к переходу в Шахтер, – Ди Марцио
2 сентября
1904
Теги
ПСЖ ПСЖ Франция Кейлор Навас Кейлор Навас
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
16
час
:
31
мин
Минай
17:00
Балканы
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук