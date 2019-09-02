Навас: Постараюсь завоевать любовь фанатов ПСЖ

Новичок ПСЖ Кейлор Навас прокомментировал переход во французский клуб.

"Я действительно очень рад перейти в ПСЖ. Поиграв в Испании, я переезжаю во Францию с большими надеждами.

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ПСЖ в Латинской Америке считается очень престижным клубом, и я очень хочу стать частью приключения, начавшегося несколько лет назад.

Приложу все усилия для того, чтобы ПСЖ завоевал новые титулы, поделюсь своим опытом и профессионализмом.

И я также постараюсь завоевать сердца парижских фанатов, которые известны на всю Европу своей страстью.

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Когда Бог меняет твои планы, значит, это к лучшему. С нетерпением жду новый вызов в ПСЖ", – написал Навас в своем Twitter.