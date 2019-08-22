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Навас попросил Реал отпустить его в другой клуб, – Marca

08:24 115 Читати українською
Навас попросил Реал отпустить его в другой клуб, – Marca
Кейлор Навас / Reuters

Голкипер Реала Кейлор Навас желает покинуть мадридский клуб этого трансферного окна.

Голкипер мадридского Реала Кейлор Навас обратился к руководству Реала с просьбой продать его, сообщает Marca.

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По данным источника, 32-летнему костариканцу сообщили, что он будет вторым номером в команде после Куртуа. Отмечается, что Навас не согласен с такой ролью, и желает быть основным голкипером в своем новом клубе.

Ранее сообщалось, что в услугах Наваса заинтересован ПСЖ. Добавим, что Реал не готов отпускать голкипера бесплатно.

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