Навас попросил Реал отпустить его в другой клуб, – Marca

Лига Европы — 08:00 75
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Эспаньол – Заря: анонс матча квалификации Лиги Европы
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Лунін наступає на старі граблі – українець не самотній у зірковій компанії Прімери 2019/20 версії респектабельного ЗМІИспания — 21 авг 1023
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Серія А 2019/20: перспективи українців, найцікавіше про трансфери, прогнози на сезон і знайомство з новачкамиИталия — 21 авг 418
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Висенте Гомес покинет Динамо, – СМИУкраина — 21 авг 607
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Кубок Украины: результаты жеребьевки второго предварительного раундаКубок Украины — 21 авг 1206