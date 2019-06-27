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Навас останется в Реале, – AS

20:42 83 Читати українською
Навас останется в Реале, – AS
Кейлор Навас / Фото Diario AS

Похоже, голкипер Реала Кейлор Навас не сменит место работы летом.

Кейлор Навас будет защищать цвета Реала в следующем сезоне, если клуб не получит новых предложений по голкиперу, сообщает AS.

Бенфика хочет подписать Кейлора Наваса свободным агентом

Ранее в СМИ называли потенциальными кандидатами на костариканца ПСЖ и Манчестер Юнайтед, но эти гранды потеряли интерес к Кейлору.

Ближе всех к подписанию 32-летнего вратаря была Бенфика, однако португальцы не смогли удовлетворить финансовые аппетиты Наваса, который хотел получать 7 млн ​​евро в год.

Такое развитие событий может сильно повлиять на будущее Андрея Лунина, который имел шанс стать вторым голкипером Реала, в случае ухода Наваса.

В прошлом сезоне Ла Лиги Кейлор провел лишь 10 матчей.

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