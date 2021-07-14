Вратарь ПСЖ Кейлор Навас не боится конкуренции с молодым итальянцем.

Кейлор Навас не намерен прощаться с парижским клубом, сообщает ESPN.

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34-летний голкипер понимает, что шансы остаться основным в ПСЖ после прихода Джанлуиджи Доннаруммы очень невысокие, но Кейлор готов к конкуренции с лучшим игроком Евро-2020.

Действующий контракт Наваса с парижским клубом рассчитан до лета 2024-го. В прошлом сезоне Лиги 1 Кейлор сыграл в 29 матчах, в которых пропустил 18 мячей.

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