ПСЖ рискует потерять основного вратаря перед одним из важнейших матчей сезона.

В перерыве матча 32-го тура Лиги 1 Страсбур – ПСЖ (1:4) Почеттино неожиданно заменил Кейлора Наваса.

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"Замена Наваса – мера предосторожности. У нас большой медицинский штаб, в котором работают замечательные профессионалы. Посмотрим, что там с Кейлором. Надеемся, что ничего серьезного нет", – цитирует тренера парижан официальный сайт клуба.

Напомним, уже 13 апреля ПСЖ, будет принимать Баварию в рамках ответного матча четвертьфинала ЛЧ. Первая встреча этих соперников завершилась победой французов (3:2).

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