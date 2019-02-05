Навас будет голкипером Реала в матче против Барселоны

Голкипер "галактикос" будет защищать ворота своей команды от Суареса и Ко в полуфинале Кубка Испании.

Как стало известно Marca, костариканец займет место в стартовом составе команды в первом полуфинальном противостоянии с каталонским клубом.

Барселона – Реал: прогноз на матч Кубка Испании

К слову, именно Кейлор является основным вратарем Реала в кубовых баталиях команды. А вот голкипер Барсы Яспер Силлессен, который обычно играет в Кубке Испании, пропустит встречу из-за повреждения.

Напомним, Навас в середине января получил травму, которую, очевидно, уже залечил.

Поединок Барселона - Реал состоится 6 февраля на стадионе Камп Ноу. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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