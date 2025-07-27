Украинский полузащитник Владислав Наумец отметился забитым мячом в матче 18-го тура чемпионата Казахстана между Ордабасы и Тураном.

Казахстанская Премьер-лига, 18-й тур

Туран – Ордабасы – 0:4

Голы: Наумец, 65, Чанаджия, 75, Имнадзе, 77, Малый, 90+6

Украинец забил шикарный гол и отдал ассист в матче европейского чемпионата – арбитр не увидел взятие ворот (ВИДЕО)

В рамках 22-го тура чемпионата Казахстана Ордабасы встречались с Тураном, который занимает предпоследнее место в турнирной таблице. Украинский хавбек Ордабасы Владислав Наумец вышел на поле после перерыва, а нападающий Юрий Вакулко всю игру провел на скамейке запасных.

Первый тайм был достаточно конкурентным и завершился нулевой ничьей. Однако во второй половине игры гости из Шымкента смогли оформить разгром. Первый гол в матче забил Владислав Наумец, украинский легионер получил пас от партнера, подработал мяч под левую ногу и пробил в нижний угол ворот.

В дальнейшем Ордабасы лишь увеличили свое преимущество. На 75-й минуте Наумец отдал хороший разрезной пас Эвертону, а тот выкатил мяч Чанаджии. Гости не стали останавливаться и забили еще дважды отличились Имнадзе и Малый.

В матче с Тураном Владислав Наумец отметился своим дебютным голом за Ордабасы. Всего полузащитник провел 6 матчей за казахстанский клуб.