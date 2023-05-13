"Буквально с первых тренировок было видно, что человек может учиться. От него можно было услышать за всю тренировку лишь: "Добрый день", "Я правильно выполняю?", "До свидания". Он приходил и полностью отдавался тренировкам.

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Была реакция от природы, главное – было мышление. Где-то с 3-го класса он начал играть в воротах. В 6-м классе его забрали в академию Металлиста, там он играл как вратарь.

Попасть в Реал – это на уровне фантастики, тем более из такого провинциального городка как Красноград. Однажды, когда мы были в отеле в Алуште, нужно было заполнить карточки на проживание, а он еще маленький был. Я дал ему эту карточку, а Андрей говорит: "Я еще писать не умею". Ну, научили – подписал контракт с Реалом", – пошутил тренер в интервью Суспільне.

Напомним, Лунин перешел в Реал из Зари в июле 2018 года. В текущем сезоне провел за "сливочных" 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов (в 4-х поединках отстоял "на ноль"). Его контракт с мадридцами действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает кипера в 5 млн евро.

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