"НАТО и европейские страны – неудачники": Гвардиола – о войне России с Украиной
Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался по поводу нападения путинских войск на Украину и морального состояния Александра Зинченко.
"Политики могли бы избежать таких трагедий. Это происходит, потому что они полные неудачники, потому что они не способны это сделать. Страдают невинные люди. Это все еще случается. НАТО и европейские страны – неудачники".
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Зинченко очень переживает. С каждым днем войны становится все хуже. Он внимательно следит за ситуацией, много помогает. Но война все еще длится уже 9 дней (комментарий записывался накануне – прим.)", – цитирует Гвардиолу SI.
К слову, Александр Зинченко активно освещает преступления Путина и его армии в соцсетях, помогает Украине гуманитарно и финансово. Манчестер Сити же проводил акции солидарности с нашой страной.
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