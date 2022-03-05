"Политики могли бы избежать таких трагедий. Это происходит, потому что они полные неудачники, потому что они не способны это сделать. Страдают невинные люди. Это все еще случается. НАТО и европейские страны – неудачники".

Зинченко – о войне в Украине: "Плачу уже неделю"

Зинченко очень переживает. С каждым днем ​​войны становится все хуже. Он внимательно следит за ситуацией, много помогает. Но война все еще длится уже 9 дней (комментарий записывался накануне – прим. )", – цитирует Гвардиолу SI .

К слову, Александр Зинченко активно освещает преступления Путина и его армии в соцсетях, помогает Украине гуманитарно и финансово. Манчестер Сити же проводил акции солидарности с нашой страной.