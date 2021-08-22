"Считаю, эту победу мы полностью заслужили своей игрой. Мне удалось удачно ударить, и мяч залетел в ворота. Хорошо, что удается забивать такие голы. Рад, что сумел помочь команде.

Пушка Игнатенко и соло Назаренко в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Рух – 2:0

Поскольку длительное время я не играл – хотелось себя проявить. Благодарен Йовичевичу за доверие, за то, что предоставил мне этот шанс. Считаю, что его не подвел.

Я бы не сказал, что СК Днепр-1 уже выступает на классе. Мы играем за счет собственной работы и самоотдачи, друг за друга бьемся на поле и это приносит результат. Все, как просит наш тренер: "Натянули каски и вперед копать землю", – цитирует Игнатенко официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, в матче с Рухом днепряне добыли уже третью победу в сезоне и с 10 очками поднялись на пятую строчку турнирной таблицы УПЛ.

СК Днепр-1 уверенно победил Рух в матче с шедевральными голами Игнатенко и Назаренко