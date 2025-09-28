– Александр, в эпизоде с первым пропущенным вами голом как вы возвращались, как играли по своему сопернику, где не успели накрыть в этом моменте?

– Прежде всего, я потерял мяч – не знаю, был там фол или нет, пусть уже это рассматривают, этого не вернешь. Но потом, если честно, где-то потеряли игроков и с подбора забили гол.

– Из положительного можем отметить, что Динамо не стушевалось после 0:2, забили под конец первого тайма. В начале второго тайма, вроде бы, чувствовался уже этот темп, но потом опять эта нереализация – и, собственно, имеем 3:3..

– Да, я с вами согласен, опять наступаем на те же самые грабли. Много не забиваем, но очень обидно, что мы с 0:2 вылезаем, уже счет 3:2, надо доводить игру до победы, а мы опять пропускаем гол на последних минутах и матч заканчивается вничью.

– Сегодня в опорной зоне было очень трудно играть против проворных латиноамериканцев, которые начинали атаки своей команды?

– Да как всегда. Центральный матч тура, не центральный, но не могу сказать, что играть против Карпат было слишком сложно. Игра давалась, особенно первые 15-20 минут, потом рефери только начал свистеть нам фолы после нашего первого пропущенного гола, а до этого вообще только в нашу сторону свистел.

– Семь мячей пропущенных за последние три тура – многовато для киевского Динамо. Как сейчас в раздевалке это все воспринимается, в команде это все обсуждается?

– Да, действительно, сейчас очень тяжелый период, потому что три матча на последних минутах пропускаем, теряем победы, уже потеряли шесть баллов. Но ничего, не надо вешать голову, надо двигаться дальше, через это тоже команда должна пройти. Следующий матч у нас уже против Кристал Пэлас – соперник очень тяжелый, интересный. Они еще не проиграли ни одного официального матча, я смотрел их статистику, поэтому у нас ждет очень тяжелый матч. Будем разбирать этот матч и двигаться дальше.

– Что может Динамо навязать Кристал Пэлас после таких изнурительных поединков в УПЛ и Кубке Украины? Насколько тяжело переключиться на совсем другой турнир?

– Это футбол, все что угодно может быть, – цитирует Пихаленка официальный сайт Динамо.

