"Как такового мандража не было – просто мы чуть-чуть не доиграли с игроками. Прекрасно помню этот момент. Игрок открылся под подачу углового на ближнюю стойку, обыгрался с партнером в стенку, после чего прокинул мне мяч между ног. После падения игрока Депортиво мяч был нейтральным, соперники быстрее сориентировались, подобрали – и можно сказать, занесли в ворота.

Депортиво U-19 – Динамо U-19 – 2:2 (серия пенальти – 2:3) – видео голов и обзор матча

Честно, атмосфера была безумной. Даже когда выходили на разминку, чувствовалось бешеное настроение болельщиков. Очень приятно было играть. Могу добавить, что мой первый матч в Юношеской Лиге УЕФА в стартовом составе, присутствовал определенный мандраж, но со стартовым свистком он исчез.

Поддержали ли Игнатенко после первого тайма? Конечно. Если бы мы напихали ему полную торбу, лучше бы не стало. Еще до игры мы договорились, что пихать друг другу не будем, и если у кого что-то не складывается, то обязательно поддерживаем друг друга. И до конца игры верили, что мы сможем победить.

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Что сказал Костюк в перерыве? Игорь Владимирович сказал лично мне, чтобы больше играл вперед, поскольку я часто отдавал ремни назад, что привело к пропущенному голу. Также подчеркнул, что играем в большинстве, так чтобы не спешили и разыгрывали к верному.

Еще раз повторюсь, что мы до конца верили в свою победу. Для нас не было важно, в какой форме находится соперник – знали, что выйдем на поле и будем делать то, что скажет тренер. 14 февраля будет жеребьевка. Честно говоря, все равно кто выпадет, ведь мы настроены играть с любым соперником", – поделился Филатов в комментарии официальному сайту Динамо.

К слову, киевляне с трудом переиграло Депортиво в борьбе за путевку в 1/8 финала. Игровое время завершилось ничьей 2:2, а в серии пенальти украинцы оказались сильнее.

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