"Во-первых, я очень рад за Ярмолу. Андрюха, привет! Понятно, что настроение – г*вно. Вытянуть такую игру...

Нидерланды – Украина – видео голов

Я знаю, что это такое. Когда ты вытаскиваешь что-то, отдаешь столько сил, но в конце получаешь. Микола (Миколенко – прим. Футбол 24), спи спокойно. Сегодня человеку было трудно. Теперь главное – восстановление. Пацаны, ничего страшного", – заявил Милевский в эфире Великого футбола.

Добавим, что в следующем туре Украина сыграет против Северной Македонии (17 июня), которая уступила Австрии со счетом 1:3.

Нидерланды дожали Украину в сумасшедшем матче Евро-2020 – камбэк команды Шевченко разрушил 25-летний защитник