– Егоре, завершился контрольный матч Шахтера с чешским Словацко. Пожалуйста, резюмируй это противостояние.

– Была неплохая игра. Очень непростая команда, поэтому я считаю это хорошим спаррингом для нас в подготовке к важной встрече квалификации Лиги Европы. Думаю, провели неплохую игру.

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– В прошлом спарринге ты получил повреждение, казалось, серьезное. Как чувствуешь себя и что тебя беспокоило?

– Да, казалось, серьезное, но, слава Богу, все хорошо. Сейчас ничего не беспокоит, и я очень радуюсь этому.

– Совсем скоро Шахтер сыграет свой первый официальный еврокубковый матч. Что лично тебе вообще известно об Ильвесе и какую характеристику ты можешь дать этому сопернику?

– Скажу честно, мы еще не анализировали и не смотрели эту команду. Думаю, с завтрашнего дня начнем готовиться к встрече. Считаю, это неплохая команда, потому что в квалификации Лиги Европы плохих не бывает. Настраиваемся на сложную игру и постараемся сделать все, чтобы пройти дальше.

– После такого плодотворного и насыщенного тренировочного процесса насколько команда готова к первому официальному матчу?

– Ну, насколько команда готова, покажет первая официальная игра. Но мы провели очень неплохие 16 дней, было достаточно тренировок. Думаю, физически мы готовы. Может, немножко не хватило времени, чтобы отработать все механизмы, которые хочет видеть тренер, и мы каждой игры добавляем и становимся лучше. Надеюсь, в первом официальном поединке покажем то, чего просит наш тренерский штаб, – сказал Назарина пресс-службе Шахтера.

Напомним, что уже в четверг, 10 июля, Шахта стартует во 2-м квалификационном раунде Лиги Европы против финского Ильвеса.

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