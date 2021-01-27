Суркис назвал лучшего игрока Динамо за время своего руководства
Президент Динамо Игорь Суркис поделился мнением, кто лучшим игроком киевского клуба.
"Лучший игрок Динамо за время моего руководства клубом? По времени, проведенному в команде – Александр Шовковский верой и правдой работал на команду. Он никогда не ныл и не стонал. Это настоящий патриот клуба.
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Откровенно говоря, мне никогда не поступало по нему предложений. Возможно, все понимали, что это будет дорогостоящий трансфер. Но я считаю, что он честно отработал все годы в Динамо. Да, у него были травмы, но с ним всегда приятно вести диалог. Мы по-прежнему поддерживаем общение.
Я даже Михайлову говорю – ты одного вратаря за все время подготовил и сидишь, кайфуешь. И к тебе вроде нет вопросов", – поделился Суркис в интервью Youtube-каналу "В гостях у Гордона".
Напомним, Шовковский провел всю игровую карьеру в составе киевского Динамо, выступая за клуб на протяжении 24 лет.
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