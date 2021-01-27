"Лучший игрок Динамо за время моего руководства клубом? По времени, проведенному в команде – Александр Шовковский верой и правдой работал на команду. Он никогда не ныл и не стонал. Это настоящий патриот клуба.

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Откровенно говоря, мне никогда не поступало по нему предложений. Возможно, все понимали, что это будет дорогостоящий трансфер. Но я считаю, что он честно отработал все годы в Динамо. Да, у него были травмы, но с ним всегда приятно вести диалог. Мы по-прежнему поддерживаем общение.

Я даже Михайлову говорю – ты одного вратаря за все время подготовил и сидишь, кайфуешь. И к тебе вроде нет вопросов", – поделился Суркис в интервью Youtube-каналу "В гостях у Гордона".

Напомним, Шовковский провел всю игровую карьеру в составе киевского Динамо, выступая за клуб на протяжении 24 лет.

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