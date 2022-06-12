"Две победы в двух матчах Лиги наций УЕФА 2022/2023! После победы на старте над Ирландией теперь Украина – Армения – 3:0! Национальная сборная во главе с Александром Петраковым становится еще на шаг ближе к возвращению в Лигу А! Благодарю Польский футбольный союз, президента организации Цезария Кулешу и весь польский народ за гостеприимный и дружеский прием нашей сборной и наших сограждан, которые сегодня на трибунах стадиона в Лодзи мощной поддержкой помогли "сине-желтым" завоевать три очка.

Пятов завершил карьеру в сборной Украины, побив рекорд Шовковского

В первую очередь – во имя и в честь Вооруженных сил Украины! Поздравляю всех наших болельщиков, футболистов и тренеров команды! А еще этот поединок стал блестящим завершением карьеры сборной для Андрея Пятова. Легенда украинского футбола отыграл за главную команду 102 матча и 47 из них сыграл насухо, что является рекордом для сборной. Настоящий футбольный герой Украины! Андрей, спасибо за каждый поединок в главной команде страны!

А сборной желаю удачной подготовки к не менее важному матчу против сборной Ирландии, который состоится в Лодзи 14 июня. Слава ВСУ! Слава Героям! Слава Украине!" – написал Павелко на своей странице в Facebook.

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