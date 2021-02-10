Берлинская полиция вчера обнаружила тело модели в ее квартире, однако подозрений на убийство нет, сообщает The Sun.

Хесе подло бросил каталонскую "Барби" с маленьким сыном – красавица ждет второго ребенка

Неделю назад Кася объявила о разрыве отношений с защитником Баварии Жеромом Боатенгом. Пара продержалась 15 месяцев, но прощание было далеко не теплым. Боатенг вдруг пересмотрел свое отношение к жизни, решив уделить больше внимания детям от бывшей спутницы – Ребекки.

Такие действия совсем не понравились Ленхардт. В Instagram она написала гневную публикацию, называя Жерома "настоящим дьяволом и изменщиком". Перед этим девушка разбила MINI футболиста, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Дочь бельгийской звезды заставляет сердца фанатов биться чаще – роскошные фото красавицы, возмутившие обидчика России