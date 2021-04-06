Напомним, Вальядолид проиграл Барселоне, пропустив единственный гол на 90-й минуте матча. Команда Серхио Гонсалеса доигрывала в меньшинстве после удаления Оскара Плано. Также арбитр поединка Хайме Латре не назначил пенальти в эпизоде, когда мяч попал в руку Жорди Альбе.

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"Настоящее ограбление. Невиданный позор. Думаю, что арбитр должен был пойти в раздевалку Барселоны и разнести их. Они едва не упустили победу и не соответствовали прекрасной работе рефери. Он был на голову сильнее", – написал Оскар Пуэнте в Twitter.

Заметим, Барса тоже была не в восторге от работы судейской бригады. В частности, свое недовольство не скрывал Лионель Месси.

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