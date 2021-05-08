Интер не встретил сопротивления от Сампдории в 35-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".

Миланский клуб уже в первом тайме отгрузил три мяча в ворота Сампдории, на что команда из Генуи ответила мощным ударом Бальде.

Наполи за тайм разгромил Специю и поднялся на вторую строчку Серии А, Интер поиздевался над Сампдорией

После перерыва подопечные Антонио Конте добили соперника голами Пинамонти и Мартинеса. 5:1 – Интер одержал 14-ю подряд победу в итальянском чемпионате. Теперь это его новый рекорд.

"Нерадзурри" набрали 85 зачетных баллов и подтвердили чемпионский статус. Сампдория, которая имеет в активе 45 очков, осталась на 9 позиции.