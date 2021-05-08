Настоящее издевательство с рекордом в видеообзоре матча Интер – Сампдория – 5:1
23:30 - Читати українською
Интер не встретил сопротивления от Сампдории в 35-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на "Футбол 24".
27’ Алексис Санчес
36’ Алексис Санчес
62’ Андреа Пинамонти
70’ Лаутаро Мартинес
Кейта Бальде 35’
27’ Алексис Санчес
35’ Кейта Бальде
36’ Алексис Санчес
62’ Андреа Пинамонти
70’ Лаутаро Мартинес
Миланский клуб уже в первом тайме отгрузил три мяча в ворота Сампдории, на что команда из Генуи ответила мощным ударом Бальде.
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После перерыва подопечные Антонио Конте добили соперника голами Пинамонти и Мартинеса. 5:1 – Интер одержал 14-ю подряд победу в итальянском чемпионате. Теперь это его новый рекорд.
"Нерадзурри" набрали 85 зачетных баллов и подтвердили чемпионский статус. Сампдория, которая имеет в активе 45 очков, осталась на 9 позиции.
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