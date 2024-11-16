В конце матча в плей-офф Лиги наций КОНКАКАФ между Гондурасом и Мексикой (2:0) произошли неприятные инциденты.

Во время матча на поле были брошены предметы, в частности в техническую зону, где находился главный тренер Мексики Хавьер Агирре. Один из предметов попал тренеру в голову, вызвав серьезное повреждение, которое даже привело к кровотечению.

Сборную запугивали допотопной раздевалкой на матче Лиги наций – журналист показал настоящие фотографии

Кроме этого, болельщики Гондураса оскорбляли мексиканского тренера. За несколько дней до матча обсуждалось, что встреча между Мексикой и Гондурасом была похожа на "войну", но мексиканский тренер отвергал такое сравнение, утверждая, что во время его визита в Гондурас к нему относились без враждебности.

Такие действия могут привести к серьезным санкциям для Гондураса, поскольку фанаты нарушили правила безопасности и спортивной этики.

Unfortunate scenes at the end of the match as Javier Aguirre’s head is busted open by an imbecile in the stands who threw an object directly to El Vasco.



Looks like it’ll be a major fine for La H.#SelecciónMexicana #ElTri #HondurasVsMexico pic.twitter.com/FapqJRLMdq — Gerardo Tavarez (@gerardoTBTP) November 16, 2024

Почеттино потерпел первое поражение с США – Панама без форварда Динамо проиграла Канаде