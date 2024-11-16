Наставнику сборной Мексики прилетел предмет в голову посреди матча – удар вызвал кровотечение
В конце матча в плей-офф Лиги наций КОНКАКАФ между Гондурасом и Мексикой (2:0) произошли неприятные инциденты.
Во время матча на поле были брошены предметы, в частности в техническую зону, где находился главный тренер Мексики Хавьер Агирре. Один из предметов попал тренеру в голову, вызвав серьезное повреждение, которое даже привело к кровотечению.
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Кроме этого, болельщики Гондураса оскорбляли мексиканского тренера. За несколько дней до матча обсуждалось, что встреча между Мексикой и Гондурасом была похожа на "войну", но мексиканский тренер отвергал такое сравнение, утверждая, что во время его визита в Гондурас к нему относились без враждебности.
Такие действия могут привести к серьезным санкциям для Гондураса, поскольку фанаты нарушили правила безопасности и спортивной этики.
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