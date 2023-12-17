Главный тренер каталонцев Мичел Санчес рассказал о кадровых потерях накануне поединка 17-го тура чемпионата Испании с Алавесом.

Как сообщалось ранее, украинский полузащитник Виктор Цыганков пропустил сегодняшнюю тренировку Жироны в рамках подготовки к поединку с Алавесом. На предматчевой пресс-конференции наставник "бело-красных" Мичел Санчес сообщил о повреждении украинца.

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"Цыганков чувствует дискомфорт в ноге. Подождем до завтра, а тогда решим, сможет ли он играть", – заявил тренер.

К слову, точно не поможет команде форвард Кристан Стуани, который пропустит матч из-за дисквалификации. Ранее также было известно о травмах Янхеля Эрреры, Борхи Гарсии и Тони Вильи.

Напомним, матч между Жироной и Алавесом состоится в понедельник, 18 декабря. Начало встречи в 22:00. После 16-ти туров каталонцы лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 41 очко.

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