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Наставник Зенита пригрозил Ракицкому и Ко большими проблемами за нарушение карантина

07:30 179 Читати українською
Наставник Зенита пригрозил Ракицкому и Ко большими проблемами за нарушение карантина
Ярослав Ракицкий / ФК Зенит

Наставник питерского Зенита Сергей Семак рассказал о возможных санкциях для игроков, которые осмелятся нарушить карантин из-за эпидемии коронавируса.

"Карантин – это совместное решение всего клуба. Мы не хотим рисковать здоровьем футболистов, их семей и близких. На время приостановки чемпионата у нас есть время, чтобы изолировать ребят и наблюдать за тем, как развиваются события.

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Все игроки с понимаем относятся к этой ситуации. У многих из них есть знакомые семьи из Италии и Испании, где ситуация очень сложная.

Конечно, каждый должен оставаться профессионалом и использовать все возможности, чтобы оставаться в хорошей форме. Все ребята должны находиться дома и не покидать его без серьёзных на то оснований. Понимаем, что нужно как-то питаться, ходить в аптеки. Все остальные вещи запретили.

Конечно, за нарушения есть наказания. Санкции – требование руководства при составлении контракта и мера при невыполнении контрактных обязательств. Нарушения влекут за собой очень серьёзные наказания", – цитирует тренера Чемпионат.

К слову, российская Премьер-лига одной из последних ушла на временный отдых из-за коронавируса.

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коронавирус Украинцы за рубежом Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Зенит Зенит Россия Сергей Семак Сергей Семак
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