"Моя команда сегодня сыграла неплохо. Начали с хорошей ноты. Быстро забили. Но потом были ошибки. Ошибка в защитной линии, после чего пропустили. И все же ребята хотели сделать все возможное для положительного результата и второй победной игры.

Львов – Заря – 2:3 – видео голов и обзор матча

Хотя и погодные условия нам не очень способствовали, жара более 30 градусов была очень тяжелой, но такие условия были для двух команд, и наши ребята справились. Нам сегодня немного повезло, вообще футбол – это игра, где удача должна быть на твоей стороне.

Конечно, мы знаем, кто у нас есть на замене, мы знаем, что они готовы на все 100 процентов и если их ввести в игру, то они ее усилят. Вышло так, как хотелось. Мы будем смотреть только вперед и готовиться к Динамо с положительным настроением", – цитирует ван Леувена официальный сайт Зари.

Заря победила Львов в эффектной перестрелке с удивительным голом на последних минутах