Наставник Вердера Кофельдт признан лучшим тренером Бундеслиги в 2018-м году

Немецкий футбольный союз определил лучшего тренера прошлого года.

Лучшим наставником в чемпионате Германии признан Флориан Кофельдт, который тренирует бременский Вердер, сообщает официальный сайт клуба.

Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ

36-летний специалист возглавил команду в октябре 2017-го года, позже он продлил контракт с клубом до 2021-го года.

Сульшер подписал полноценный контракт с Манчестер Юнайтед

Заметим, что Вердер – середняк Бундеслиги. В прошлом розыгрыше чемпионата Германии команда заняла 11 место, сейчас "музыканты" расположились на 8 позиции.