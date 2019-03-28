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Наставник Вердера Кофельдт признан лучшим тренером Бундеслиги в 2018-м году

23:07 1 Читати українською
Наставник Вердера Кофельдт признан лучшим тренером Бундеслиги в 2018-м году
Флориан Кофельдт / Соцсети

Немецкий футбольный союз определил лучшего тренера прошлого года.

Лучшим наставником в чемпионате Германии признан Флориан Кофельдт, который тренирует бременский Вердер, сообщает официальный сайт клуба.

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36-летний специалист возглавил команду в октябре 2017-го года, позже он продлил контракт с клубом до 2021-го года.

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Заметим, что Вердер – середняк Бундеслиги. В прошлом розыгрыше чемпионата Германии команда заняла 11 место, сейчас "музыканты" расположились на 8 позиции.

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Вердер Вердер Германия Флориан Кофельдт Флориан Кофельдт
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