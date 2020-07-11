Наставник Вальядолида сделал дерзкое заявление перед матчем с Барселоной

Главный тренер Вальядолида Серхио Гонсалес поделился ожиданиями от матча 36-го тура Ла Лиги против Барселоны.

"Одержав победу над Барселоной, мы можем потерять математические шансы на вылет. Мы не готовимся к матчам, думая о других встречах. Мы собираемся подготовиться и дать бой.

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Команда проводит очень хорошую серию и убеждена, что может победить Барселону. Состав сильный, сплоченный и не должен устанавливать себе ограничений. Перед нами будет отличный соперник – как с командной точки зрения, так и на индивидуальном уровне. Мы готовы", – приводит слова Гонсалеса Marca.

Напомним, что Вальядолид был разбит Барселоной (1:5) в матче первого круга чемпионата Испании. Поединок 36-го тура состоится уже завтра в 20:30.

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