"Сколько ударов нанес Фенербахче до 70-й минуты? Мы играли с двумя очень быстрыми нападающими, которые могли создавать проблемы для соперника.

Сейвы Трубина в видеообзоре матча Фенербахче – Бенфика – 0:0

У каждого матча своя история. Мы готовились контролировать игру как с мячом, так и без него. Хотели создавать больше моментов – это и было нашей задачей.

После 70-й минуты соперник начал больше рисковать. В центре поля появились свободные зоны, и мы выпустили форварда, чтобы попытаться создать опасность. Фенербахче очень силен в переходах, и именно так мы пытались контролировать игру.

Мы уже в раунде плей-офф. Наши болельщики должны помочь нам победить Тонделу в чемпионате Португалии и Фенербахче в домашнем матче", – цитирует Лаже A Bola.

Напомним, первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Фенербахче и Бенфика завершился нулевой ничьей. Анатолий Трубин отметился шестью сейвами.

Бенфика в меньшинстве удержала ничью с Фенербахче – Трубин привез гол, но завершил без пропущенных в пятой игре подряд