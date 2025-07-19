Нападающий Данило Сикан не будет покидать Трабзонспор этим летом, несмотря на интерес со стороны других клубов.

Данило Сикан решил остаться в Трабзонспоре и попытаться завоевать место в основном составе, сообщает Günebakış Haber.

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Ожидалось, что 24-летний игрок сменит клуб ради регулярной игровой практики – среди претендентов на него были Копенгаген и несколько представителей турецкой Суперлиги. Однако, по информации источника, после разговора с главным тренером Фатихом Текке на сборах Сикан пересмотрел свое будущее. Коуч сообщил, что готов доверять украинцу, однако требует прогресса и настойчивости на тренировках.

Напомним, Даниил Сикан присоединился к Трабзонспору зимой 2025 года. В 18 матчах за турецкий клуб он забил три гола.

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