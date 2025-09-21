20 сентября Трабзонспор сыграл вничью с Газиантепом (1:1). Украинский защитник Арсений Батагов вышел в стартовом составе "бордово-синих", но был заменен после первого тайма. По словам главного тренера Фатиха Текке, Батагов получил рецидив старого повреждения.

"Это снова то же место, пах. Врач просто сказал, что травма не очень серьезная. К сожалению, такое случается. Травмы это то, чего мы не хотим, но, к сожалению, они случаются. Они случаются с нами там, где нам не следует получать их", – приводит слова Текке Milliyet.

К слову в текущем сезоне Арсений Батагов провел 6 матчей за Трабзонспор, результативными действиями не отличался. Сейчас "бордово-синие" с 11 очками занимают четвертое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

