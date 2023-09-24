"Я был большим фанатом Ливерпуля. Мне нравился Билл Шенкли, меня увлекала атмосфера в их раздевалке, все это.

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Болею сейчас за Ливерпуль? Я снял плакаты со стен на прошлой неделе! Но команда 70-х, когда они много владели мячом и по-настоящему играли в футбол, отличались от остальных клубов, и это всегда привлекало меня. Это, конечно, повлияло на меня", – признался специалист в интервью.

Напомним, что Ангелос Постекоглу возглавил "шпор" летом текущего года. Под его руководством Тоттенхэм удачно начал сезон 2023/24, набрав 13 баллов за пять туров АПЛ.

В воскресенье, 24 сентября, команда Постекоглу сыграет против Арсенала. Начало встречи в 16:00 по киевскому времени.

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