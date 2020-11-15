Алленаторе "быков" сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Sportmediaset.

Пиоли заразился коронавирусом

Теперь Джампаоло пропустит ближайший поединок чемпионата против миланского Интера, хотя официального подтверждения этой информации от клуба еще не поступало. Ранее COVID-19 обнаружили у одного из ассистентов наставника Торино. После этого случая туринская команда ушла на самоизоляцию.

К слову, на протяжении нескольких недель в Серии А наблюдается новая вспышка коронавируса. Болезнь, в частности, поразила римский Лацио, а также отдельных игроков и тренеров других команд лиги.

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