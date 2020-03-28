Наставник топ-сборной назвал причину провала Азара в Реале

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес оценил первый сезон Эдена Азара в мадридском Реале.

"У Азара сейчас идеальный возраст для того, чтобы брать на себя ответственность за выступления в таком клубе, как Реал. Это клуб номер один в мире. Эден абсолютно адаптирован к испанской лиге и Реалу. Единственная его проблема – травмы. Азару очень сильно не повезло.

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Удача имеет огромное значение в футболе, в этом сезоне Азар пропустил больше матчей, чем за семь лет в Челси. Я убежден, что скоро удача улыбнется ему и Эден станет звездой Реала", – цитирует Мартинеса AS.

К слову, Азар провел в составе Реала лишь 15 поединков в текущем сезоне, записав в свой актив гол и 5 ассистов.

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