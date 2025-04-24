"Макси полностью восстановился и вернулся к тренировкам. Он будет в заявке на субботний матч (против Престона, – прим.).

Игрок сборной Украины неожиданно быстро восстановился от травмы – его команда борется за выживание в Англии

Центральные защитники имеют другой подход к реабилитации – они восстанавливаются иначе", – сказал Муслич для пресс-службы Плимута.

Напомним, Максим узнал о травме колена после того, как прибыл в расположение сборной Украины в марте. Наставник Плимута Мирон Муслич прогнозировал отсутствие украинца в течение 7-8 недель. К слову, Таловеров отыграл в 11 матчах за английскую команду, которая борется за выживание в Чемпионшипе (37 очков и последнее место), забив два гола.

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