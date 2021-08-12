"Коваленко готов играть, как и все остальные. Завтра мы решим, начнет ли он в старте. Среди игроков есть те, кто только прибыл, и с которыми я не работал – я смотрел видео с ними и их матчи, поэтому нормально, что я немного удивлен.

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Думал, что некоторые исполнители будут играть в другой футбол. Я приметил несколько таких, с которыми, думал, будут определенные трудности, но они меня приятно удивили. Это нормально, потому что смотреть видео – это не видеть игрока каждый день. Я счастлив тому, что у нас есть", – цитирует Мотту TUTTOmercatoWEB.

К слову, уже завтра, 13 августа, Специя проведет поединок 1/32 финала Кубка Италии против Порденоне. Фактически для "орлят" эта игра станет первой с конца прошлого сезона. Подготовку к новой кампании испортила вспышка коронавируса, из-за который подопечные Мотты не провели ни одного спарринга.

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