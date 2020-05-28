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Наставник соперника Шахтера пройдет стажировку в донецком клубе

21:40 40 Читати українською
Наставник соперника Шахтера пройдет стажировку в донецком клубе
Олег Мазуренко / Фото из открытых источников

Главный тренер Оболони-Бровар Олег Мазуренко, после спарринга своей команды с "оранжево-черными", договорился о так называемых "курсах повышения квалификации" у Луиша Каштру.

Товарищеские матчи
Шахтер
4
4 : 0
0
Оболонь-Бровар
11:00 27:05:2020
завершено
 

"Имел наглость напроситься на стажировку. Два года назад я приезжал к мистеру Фонсеке, посмотрел недельный цикл. Мне это очень интересно.

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Тренер Шахтера пошел на встречу. Сказал: "Без вопросов. После игры с Динамо приезжайте. Поговорим, пообщаемся", – сказал Мазуренко в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, во втором подготовительном спарринге "горняки" разгромили одного из претендентов на повышение в классе – Оболонь-Бровар – со счетом 4:0.

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