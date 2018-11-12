Наставник Словакии Гапал: Должны брать очки в матче против Украины

Наставник сборной Словакии Павел Гапал поделился ожиданиями на матч 5 тура Лиги наций против сборной Украины.

"Мы знаем о ситуации группе и математику тоже. Оба матча очень важны. Мы должны взять очки в матче против Украины, чтобы отправиться в Прагу и знать, что нам нужна просто победа, а не с преимуществом в два мяча. Сделаем все возможное , чтобы выиграть оба матча.

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Нам нужно набирать больше очков, чтобы в будущем находиться в более высокой корзине при жеребьевке на ЧЕ-2020", – цитирует специалиста официальный сайт Федерации футбола Словакии.

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