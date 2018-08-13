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Наставник Славии Трпишовски: Против Динамо хотели бы меньше защищаться и больше атаковать

20:10 21 Читати українською
Наставник Славии Трпишовски: Против Динамо хотели бы меньше защищаться и больше атаковать
Їндржих Трпішовскі / ФК Славія

Главный тренер пражской Славии Индржих Трпишовски на пресс-конференции перед матчем с Динамо.

"Наш соперник очень опытный, имеет сильных игроков. В первом матче мы столкнулись с сильной обороной соперника. Мы серьезно анализируем этот аспект и надеюсь, что смогли сделать правильные выводы. Мы хотели бы меньше защищаться и больше идти в атаку.

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Да, игроки выглядели немного уставшими после последней игры в чемпионате, но надеюсь, что они смогут показать свой максимум.

Тренер Динамо сказал, что они будут жалить нас как чешские осы? По насекомых в Праге я ничего сказать не могу, но надеюсь, что наши игроки будут завтра гонять динамовцев точно как осы.

Динамо не играло на выходных, поэтому у нас было больше нагрузки. Но надеюсь, что мы будем активными и мощными. Конечно, хорошо иметь 6-7 дней отдыха, но тренировки не всегда могут заменить официальные матчи.

Наши шансы? Конечно, мы понимаем, серьезный у нас соперник. Это для нас достаточно сложный момент, но мы верим, что сможем доказать, что достойны места в следующем раунде Лиги чемпионов и в групповом этапе", – сказал он на пресс-конференции в понедельник на НСК Олимпийский.

Источник: Футбол 24
Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

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